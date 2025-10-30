Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi joi, 30 octombrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 30 octombrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 30.10.2025 , 12:11
Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului cu trei bani pe litru la motorină standard şi cu cinci bani pe litru, la motorină premium. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,67 şi 7,77 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,05 şi 8,32 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, benzină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,41 şi 7,54 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8 şi 8,26 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Românii care şi-au dublat averea într-un an şi l-au depăşit pe Ion Ţiriac în topul miliardarilor. Anunţul americanilor
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Primele rezultate ale necropsiei în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce substanțe au descoperit anchetatorii în corpul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că trebuie continuate demersurile de eliminare a pensiilor speciale?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi joi, 30 octombrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 5 bani pe litru