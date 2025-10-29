Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 29 octombrie 2025. Au crescut cu 4 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 29 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru la benzină standard, motorină standard şi motorină premium.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,41 şi 7,54 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,64 şi 7,77 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8 şi 8,32 lei.
Pe de altă parte, preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate. Un litru de benzină premium continuă să coste între 8 şi 8,26 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.
