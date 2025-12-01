Care sunt preţurile la carburanţi luni, 1 decembrie. Preţul la benzină a crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 1 decembrie 2025, preţurile la benzină sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la benzină standard şi benzină premium cu patru bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,48 şi 7,65 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,11 şi 8,37 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină au scăzut cu cinci bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,85 şi 7,95 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,22 şi 8,5 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,7 şi 3,77 lei.

