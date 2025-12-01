Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi luni, 1 decembrie. Preţul la benzină a crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 1 decembrie 2025, preţurile la benzină sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 01.12.2025 , 07:54
Preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute Preţul la benzină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor la benzină standard şi benzină premium cu patru bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,48 şi 7,65 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,11 şi 8,37 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină au scăzut cu cinci bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,85 şi 7,95 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,22 şi 8,5 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,7 şi 3,77 lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
Afacerea în care Dan Șucu are pierderi de 33,3 milioane de euro. Raport fiscal dezastruos pentru român
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi
Cât de pretențios e Ianis Hagi când vine vorba de hainele pe care le poartă. Dezvăluirea făcută chiar de unul dintre stiliștii săi
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Moartea misterioasă a unei influencerițe. Dispărută de o săptămână din Austria, a fost găsită în valiză, într-o pădure din Slovenia
Moartea misterioasă a unei influencerițe. Dispărută de o săptămână din Austria, a fost găsită în valiză, într-o pădure din Slovenia
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Zonele din România în care zăpada a ajuns la doi metri. Există risc de avalanșă
Comentarii


Întrebarea zilei
Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi luni, 1 decembrie. Preţul la benzină a crescut cu 4 bani pe litru