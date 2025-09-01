Care sunt preţurile la carburanţi luni, 1 septembriei 2025. Preţul la benzină a scăzut cu 3 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 1 septembrie 2025, preţul la benzină este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţului la benzină cu trei bani pe litru, indiferent că vorbim de benzină standard sau benzină premium.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,35 şi 7,49 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,96 şi 8,21 lei.

Pe de altă parte, preţurile la motorină standard, motorină premium şi GPL se menţin nemodificate. Un litru de motorină standard continuă să coste între 7,61 şi 7,73 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,97 şi 8,28 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

