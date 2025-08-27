Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 27 august 2025. Au crescut cu 3 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că miercuri, 27 august 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină şi motorină cu trei bani pe litru, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,35 şi 7,52 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,99 şi 8,24 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,61 şi 7,73 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,97 şi 8,28 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în intervalul 3,43-3,61 lei.

