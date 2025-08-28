Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi joi, 28 august 2025. Au rămas identice, faţă de ziua precedentă

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 28 august 2025, preţurile la carburanţi au rămas identice, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 10:11
Conform specialiştilor, asta înseamnă, printre altele, că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,35 şi 7,52 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 7,99 şi 8,24 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,61 şi 7,73 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,97 şi 8,28 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

