Care sunt preţurile la carburanţi joi, 28 august 2025. Au rămas identice, faţă de ziua precedentă
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 28 august 2025, preţurile la carburanţi au rămas identice, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă.
Preţurile la carburanţi au rămas identice precum cele afişate în ziua precedentă - Profimedia
Conform specialiştilor, asta înseamnă, printre altele, că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,35 şi 7,52 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 7,99 şi 8,24 lei.
De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,61 şi 7,73 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 7,97 şi 8,28 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,61 lei.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰