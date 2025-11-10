Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi luni, 10 noiembrie 2025. Preţul la motorină premium a crescut cu 11 bani

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 10 noiembrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 12:49
Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute Preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la motorină standard cu opt bani pe litru, în timp ce preţul la motorină premium a crescut chiar cu 11 bani pe litru.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,88 şi 7,98 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,27 şi 8,53 lei.

De asemenea, preţul la benzină standard a crescut cu cinci bani pe litru, iar preţul la GPL a crescut cu patru bani pe litru. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,5 şi 7,62 lei, în timp ce un litru de GPL a ajuns să coste între 3,43 şi 3,67 lei.

Articolul continuă după reclamă

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de benzină premium a rămas nemodificat, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,08 şi 8,34 lei.

curs bnr leul romanesc dolarul american moneda unica euro francul elvetian gram aur lira sterlina
