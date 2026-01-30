Curs BNR, 30 ianuarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 30 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2742 lei româneşti.

În plus, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0961 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5598 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8755 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 55,8 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 699,3181 lei, fiind pentru prima dată în ultima săptămână când gramul de aur scade sub pragul psihologic de 700 de lei.

