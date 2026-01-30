Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Curs BNR, 30 ianuarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 30 ianuarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 13:14
Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,2742 lei româneşti.

În plus, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0961 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5598 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8755 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 55,8 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 699,3181 lei, fiind pentru prima dată în ultima săptămână când gramul de aur scade sub pragul psihologic de 700 de lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

curs bnr 30 ianuarie curs bnr leul romanesc gram aur pret gram aur
Înapoi la Homepage
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare?
Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 30 ianuarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu dolarul american