Care sunt preţurile la carburanţi joi, 6 noiembrie 2025. Preţul la benzină a crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că joi, 6 noiembrie 2025, preţul la benzină premium este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină premium cu patru bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,04 şi 8,26 lei.

De asemenea, preţul la motorină standard a crescut cu doi bani pe litru, ceea ce înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,77 şi 7,85 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă. Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,41 şi 7,54 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,13 şi 8,4 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,43 şi 3,63 lei.

