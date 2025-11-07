Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 7 noiembrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 13 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 7 noiembrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 07.11.2025 , 12:20
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la motorină cu 13 bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,8 şi 7,98 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,16 şi 8,53 lei.

De asemenea, şi preţul la benzină a crescut cu opt bani pe litru. Un litru de de benzină standard a ajuns să coste între 7,45 şi 7,62 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,08 şi 8,34 lei.

Articolul continuă după reclamă

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,63 lei.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
