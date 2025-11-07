Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 7 noiembrie 2025. Preţul la motorină a crescut cu 13 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că vineri, 7 noiembrie 2025, preţul la motorină este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la motorină cu 13 bani pe litru, indiferent că vorbim despre motorină standard sau motorină premium.

Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,8 şi 7,98 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,16 şi 8,53 lei.

De asemenea, şi preţul la benzină a crescut cu opt bani pe litru. Un litru de de benzină standard a ajuns să coste între 7,45 şi 7,62 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,08 şi 8,34 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,63 lei.

