Care sunt preţurile la carburanţi luni, 29 septembrie 2025. Au scăzut, faţă de sfârşitul săptămânii trecute

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 29 septembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

29.09.2025

la 29.09.2025 , 13:36
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere mică a preţurilor, cu maxim doi bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

În aceste condiţii trebuie precizat că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,48 şi 7,64 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,11 şi 8,36 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,72 şi 7,84 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,08 şi 8,39 lei.

De asemenea, un litru de GPL continuă să coste undeva între 3,43 şi 3,59 lei.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
