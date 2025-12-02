Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi marţi, 2 decembrie. Preţul la benzină standard a crescut cu 2 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 2 decembrie 2025, preţul la benzină standard este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 08:31
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţului la benzină standard cu doi bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,5 şi 7,65 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium, motorină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină premium continuă să coste între 8,11 şi 8,37 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,85 şi 7,95 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,22 şi 8,5 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,7 şi 3,77 lei.

