Care sunt preţurile la carburanţi luni, 15 septembrie 2025. Au crescut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 15 septembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 12:44
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu cinci bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,46 şi 7,61 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,08 şi 8,33 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,7 şi 7,81 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,06 şi 8,36 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,43-3,59 lei.

