Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi luni, 27 octombrie 2025. Au crescut cu până la 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 27 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 27.10.2025 , 11:35
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la 10 bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină, motorină sau chiar GPL.

De exemplu, preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu 10 bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,37 şi 7,5 lei. De asemenea, preţul pentru un litru de benzină premium a crescut cu cinci bani, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,96 şi 8,22 lei.

Preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu şase bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,59 şi 7,69 lei, în timp ce preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu şapte bani, ceea ce înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,96 şi 8,24 lei.

Articolul continuă după reclamă

Chiar şi preţul pentru un litru de GPL este în creştere, cu doi bani pe litru, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
“M-a bufnit plânsul şi am plecat”. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
&#8220;M-a bufnit plânsul şi am plecat&#8221;. Momentul în care Gigi Becali a cedat la sfinţirea Catedralei Mântuirii Neamului
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
Laura Vicol a venit la FCSB – UTA pentru a-i da ultima șansă lui Gigi Becali. Foto exclusiv
„Deschid cutia Pandorei”. În adâncurile Oceanului Pacific între SUA și China se poartă o competiție acerbă pentru minerale rare
„Deschid cutia Pandorei”. În adâncurile Oceanului Pacific între SUA și China se poartă o competiție acerbă pentru minerale rare
Comentarii


Întrebarea zilei
Veţi face cumpărături de Black Friday?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi luni, 27 octombrie 2025. Au crescut cu până la 10 bani pe litru