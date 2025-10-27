Care sunt preţurile la carburanţi luni, 27 octombrie 2025. Au crescut cu până la 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu benzină sau cu motorină trebuie să ştie că luni, 27 octombrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu până la 10 bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină, motorină sau chiar GPL.

De exemplu, preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu 10 bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,37 şi 7,5 lei. De asemenea, preţul pentru un litru de benzină premium a crescut cu cinci bani, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 7,96 şi 8,22 lei.

Preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu şase bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,59 şi 7,69 lei, în timp ce preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu şapte bani, ceea ce înseamnă că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 7,96 şi 8,24 lei.

Chiar şi preţul pentru un litru de GPL este în creştere, cu doi bani pe litru, astfel că un litru de GPL a ajuns să coste între 3,43 şi 3,61 lei.

