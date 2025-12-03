Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 3 decembrie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 3 decembrie 2025, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,5 şi 7,65 lei, iar un litru de benzină premium continuă să coste între 8,11 şi 8,37 lei.
De asemenea, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,85 şi 7,95 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 8,22 şi 8,5 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 3,7 şi 3,77 lei.
