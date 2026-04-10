Care sunt preţurile la carburanţi pe 10 aprilie. Au scăzut cu până la 35 de bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 10 aprilie 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o scădere a preţurilor cu până la 35 de bani pe litru, în special la motorină.

De exemplu, preţul pentru un litru de motorină standard a scăzut cu 35 de bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,58 şi 10,02 lei.

De asemenea, preţul pentru un litru de motorină premium a scăzut cu 33 de bani, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,37 şi 10,86 lei.

Pe de altă parte, preţul la benzină a scăzut cu 22 de bani pe litru, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,72 şi 9,19 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,2 şi 9,89 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că un litru de GPL a ajuns să coste undeva la 4,2-4,24 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 10 aprilie trebuie precizat că există, în mai multe judeţe din ţară, companii care comercializează litrul de benzină cu 8,72 lei şi litrul de motorină cu 9,58 lei.

La nivel de mari oraşe, există companii din Cluj Napoca, Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Constanţa ce vând litrul de benzină cu 8,72 lei şi litrul de motorină cu 9,58 lei.

