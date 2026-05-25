Ministrul interimar al Culturii, Demeter Andras Istvan, anunţă că va renunţa la funcţie după scandalul provocat de apariţia unei înregistrări audio în care ar folosi un limbaj vulgar referitor la interesul naţional. Într-un mesaj video, demnitarul susţine că nu îşi aminteşte să fi făcut afirmaţiile atribuite, invocă posibilitatea unei înregistrări manipulate şi spune că autorităţile competente trebuie să stabilească dacă materialul este autentic.

"Traversăm o perioadă foarte dificilă, economic, financiar, politic. Suntem în căutarea unui nou guvern, a unor personalităţi în jurul cărora să se coaguleze atmosfera necesară ieşirii din această situaţie de impas. Acum, mă trezesc şi eu, şi guvernul din care fac parte, şi formaţiunea politică, dar şi comunitatea de care aparţin, cu o situaţie care este surprinzătoare. Mi s-au atribuit nişte afirmaţii pe care nu îmi amintesc să le fi făcut, mi s-au atribuit nişte afirmaţii de o gravitate care sunt contrazise de actele şi faptele mele, realizările mele de pe scena publică, din 1993 încoace. Mi se atribuie o conduită care nu mă caracterizează. Nu îmi amintesc să fi avut loc o astfel de afirmaţie, din partea mea. Nu îmi amintesc să fi spus acele cuvinte. Nu cred că eu sunt acea persoană care spune că nu-l interesează interesul naţional", transmite ministrul Culturii, într-un mesaj video.

Demeter Andras Istvan mai afirmă că "nu crede că el este acea persoană care afirmă că interesul Rusiei este deasupra intereselor Moldovei sau ale României".

"Eu, în perioada 2010-2011, când am fost şi în 2012, când am fost preşedintele Radio-ului, am făcut tot ce mi-a stat în putinţă să repar acea teroare pe care ruşii au făcut-o atunci când au împuşcat toţi jurnaliştii români de la Radio România din Chişinău, din perioada aceea. Deci, este ceva nonsens", mai afirmă ministrul.

Demeter Andras Istvan precizează că nu are altă explicaţie decât aceea că "cineva are alte interese şi cineva doreşte să discrediteze pe toată lumea, prin el, printr-o exprimare băgată în gura sa, cu sau fără tehnologie modernă, cu sau fără ajutorul inteligenţei artificiale".

"Rămâne de văzut. Va trebui şi voi face demersurile pentru că autorităţile competente în materie de a face analizele respective să spună dacă într-adevăr acea înregistrare este autentică sau nu, şi, dacă acest lucru s-ar adeveri, atunci sunt dispus să fac tot ceea ce trebuie şi nu trebuie să fac mare lucru. Trebuie să mă retrag din funcţia pe care o deţin, trebuie să cer scuze tuturor pentru greşeala pe care aş fi făcut-o", a mai declarat ministrul Demeter Andras Istvan.

"În acest moment, datorez scuze pentru simplul fapt că am ajuns în această situaţie, pentru simplul fapt că mi se poate atribui de către cineva, coleg sau nu, de către un jurnalist sau oricine, o astfel de atitudine, o astfel de conduită. Vă cer scuze pentru simplul fapt că prin felul meu de a fi, de a gândi şi de a acţiona, am alimentat, într-o formă sau alta, această posibilitate ca lucrurile să fie exploatate în acest sens", mai adaugă ministrul interimar al Culturii.

Demeter Andras Istvan menţionează că "speţa datează din perioada în care era preşedinte şi, respectiv, membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune", adăugând că, "după ce a făcut acea achiziţie a acţiunilor pentru dobândirea unui post de radio, care funcţionează şi acum şi este un actor autentic şi valoros în peisajul mediatic din Republica Moldova, a urmat o perioadă foarte complicată de multe cercetări penale, foarte multe dosare, soluţionate fiecare în parte, cu clasare sau cu netrimiterea în judecată, cu renunţarea la urmărirea penală".

"Această perioadă rămâne pentru mine o perioadă de grea încercare psihică şi din toate punctele de vedere şi orice amintire a acelor episoade este una dureroasă. De aceea, eu nu neg că o astfel de discuţie putea să fi avut loc, dar nicicând şi nicicum în acei termeni în care apare acea presupusă înregistrare audio", a subliniat Demeter Andras Istvan.

"Asta este declaraţia mea, asta este vocea mea, astea sunt greşelile mele de exprimare. Aşa cum mă cunoaşteţi cei care mă cunoaşteţi, aşa cum mă puteţi accepta sau nu cei care mă acceptaţi sau nu, rămâne să vedem ce vor spune autorităţile competente", explică el.

Ce spune despre demisie

Ministrul anunţă că "va lua decizia cea mai adecvată".

"Voi renunţa la calitatea mea de Ministru al Culturii pentru că nu-mi doresc ca printr-o decizie greşită să atrag şi mai multe probleme asupra acestei atât de fragile coaliţii de guvernare, în aceste momente atât de complicate, atât de grele, atât de dificile, în această perioadă în care, iată, încă o dovadă că polarizarea societăţii, diferenţa flagrantă de opinii şi de convingeri ajunge la nişte profunzimi neîntâlnite până acum. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul de până acum, vă mulţumesc celor care sunteţi alături de mine şi vă mulţumesc şi celor care sunteţi în dubiu, care vă îndoiţi, vă mulţumesc şi acelora care îmi trimiteţi mesaje de condamnare", transmite ministrul interimar al Culturii.

El mai afirmă că "ar fi la fel de indignat şi supărat, dacă ar vedea ca un ministru, un demnitar a statului român ar face asemenea afirmaţie".

"Nu îmi rămâne decât să vă asigur că, indiferent care va fi decizia mea sau a premierului sau a preşedintelui Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, eu rămân acelaşi, acelaşi Demeter Andras Istvan care, întotdeauna, în fiecare funcţie publică sau nu pe care a avut-o, a contribuit la ceea ce şi-a asumat, la ceea ce şi-a asumat prin jurăminte, la ceea ce credea şi crede că are ţara, are România nevoie", spune ministrul interimar în finalul mesajului.

Kelemen Hunor îi cere personal demisia

UDMR cere demisia ministrului interimar al Culturii, Demeter Andras Istvan, după apariţia în spaţiul public a unei înregistrări audio în care acesta foloseşte un limbaj vulgar, referitor la interesul naţional al ţării. Deputatul Csoma Botond, lider al deputaţilor UDMR, anunţă că Uniunea se delimitează atât de limbajul vulgar, cât şi de conţinutul unor astfel de afirmaţii, incompatibile cu responsabilitatea unei funcţii publice şi precizează că declaraţiile de acest tip nu afectează doar imaginea unei persoane, ci proiectează efecte nedrepte asupra comunităţii maghiare.

Şi liderul UDMR şi-a exprimat public dezacordul cu privire la presupusele afirmaţii ale ministrului Culturii.

"A fost făcută publică o înregistrare audio în care ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, vorbește, într-un limbaj inacceptabil, despre interesul public și se referă inclusiv la identitatea sa maghiară într-un mod care oferă spațiu stigmatizării comunității noastre.

Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese rusești. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmații inacceptabile.

În această situație există o singură cale corectă: demisia ministrului.

I-am cerut lui Demeter Andras Istvan să demisioneze din funcția de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să își ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declarațiile sale, inclusiv membrilor comunității noastre", a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

