Atenţionare de călătorie emisă de MAE: podul Giurgiu-Ruse se închide circulaţiei în perioada 4-5 iunie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, având în vedere că, în perioada 4-5 iunie, circulaţia va fi restricţionată pe podul Giurgiu-Ruse pentru lucrări.

de Redactia Observator

la 25.05.2026 , 17:07
Atenţionare de călătorie emisă de MAE: podul Giurgiu-Ruse se închide circulaţiei în perioada 4-5 iunie Podul Giurgiu-Ruse - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 4-5 iunie, podul Giurgiu-Ruse va fi închis complet pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii.

Astfel, traficul va fi închis pentru autoturisme şi vehicule comerciale uşoare, în 4 iunie, de la ora 09:00 la ora 21:00, iar pentru  camioane din 4 iunie, de la ora 09:00, până în 5 iunie, la ora 09:00.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ruse giurgiu pod inchis circulatie rute ocolitoare
Înapoi la Homepage
„Câți copii ai?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea
„Câți copii ai?” Răspunsul surpriză dat de Valentina Pelinel. Ce a putut spune soția lui Cristi Borcea
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Gigi Becali, reacție în forță după ce Mihai Rotaru a vorbit despre „becalizarea” României! „Eu sunt împărat, el e invidios și răutăcios! El nu rotarizează nici Oltenia”
Gigi Becali, reacție în forță după ce Mihai Rotaru a vorbit despre „becalizarea” României! „Eu sunt împărat, el e invidios și răutăcios! El nu rotarizează nici Oltenia”
Aproape 11 tone de cupru în valoare de 320.000 de lei au fost confiscate de Garda de Mediu în urma controalelor de la Sintești
Aproape 11 tone de cupru în valoare de 320.000 de lei au fost confiscate de Garda de Mediu în urma controalelor de la Sintești
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Au început înscrierile la grădiniţă. Mergeţi de la primele ore?
Observator » Evenimente » Atenţionare de călătorie emisă de MAE: podul Giurgiu-Ruse se închide circulaţiei în perioada 4-5 iunie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.