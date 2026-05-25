O familie de români a trăit o poveste dramatică, dar cu final fericit, în Suedia. Copilul lor, în vârstă de doar doi ani, a supravieţuit mai bine de 14 ore într-o pădure, după ce a dispărut chiar de sub ochii părinţilor. Povestea se aseamănă cu cea a lui Alexandru, copilul găsit după două zile de căutări la Sibiu. Şi aici, zeci de oameni s-au alăturat misiunii de recuperare. Iar autorităţile au solicitat inclusiv sprijinul Armatei. Revederea a fost extrem de emoţionantă: înfometat, băieţelul le-a cerut salvatorilor o porţie mare de terci de ovăz.

Copilul de doi ani a dispărut ieri, chiar din curtea unor rude din localitatea suedeză Nyaker. Nimeni nu l-a observat în timp ce se îndepărta de casă. Părinţii, români stabiliţi acolo, au chemat ajutoare, iar întreaga comunitate s-a alăturat căutărilor.

"A fost ceva tulburător. Familia lui a plâns continuu. […] Era agitaţie, o nelinişte în tot satul. A fost ceva destul de cumplit. Dar toată lumea s-a ajutat reciproc şi asta a fost destul de frumos", povestesc martorii.

Băieţelul, căutat cu elicoptere, drone şi câini de urmă

De la sol şi din aer, băieţelul a fost căutat peste tot, inclusiv în casele şi gospodăriile vecinilor, cu elicoptere, drone şi câini de urmă. Ore în şir, fără niciun rezultat. Iar noaptea a venit cu noi provocări. Întunericul şi temperaturile scăzute au îngreunat misiunea salvatorilor.

Din cauza terenului accidentat, dar şi a vârstei mici a copilului, autoritățile suedeze au solicitat inclusiv sprijinul Armatei. Militarii s-au alăturat voluntarilor, iar căutările au continuat cu echipamente de termoviziune.

"Folosim această cameră de pe maşină, căutăm de-a lungul şoselei, a drumurilor forestiere şi potecilor. O să vedem dacă îl putem găsi. Suntem singurii din Scandinavia care avem acest echipament pentru a căuta persoane dispărute. În zonele deschise putem vedea până la 3 mii de metri. Este un instrument foarte eficient", a explicat Martin Persson, reprezentant al serviciului "Persoane Dispărute".

Copilul a fost găsit dupa 14 ore de la dispariţie

Copilul a fost găsit în jurul orei 1 noaptea - într-o mlaştină din pădure, cu hainele ude, speriat şi tremurând de frig. Trecuseră 14 ore de la dispariţie.

"Mama era afară când l-au găsit. Şi grupul ei a auzit nişte sunete. Nu ştiau dacă era un copil, dar semăna cu un copil. Nu li s-a permis să intre în acea zonă", au mai povestit martorii.

"Un sentiment special. A fost o uşurare. Era ca în filme... să vezi un băieţel singur în pădure care plânge. Ceva special, nu cred că voi putea uita", a spus salvatorul Anders Evenson.

Primul lucru pe care l-a cerut a fost o porţie mare de terci de ovăz, masă tradițională scandinavă, extrem de populară şi consumată în mod special la micul dejun. Copilul a fost dus la spital pentru un control amănunţit, iar medicii au constatat că este în afara oricărui pericol. Poliţia a transmis că nu va începe nicio anchetă penală privind dispariţia lui.

