Imagini, în premieră, pe Aeroportul "Henri Coandă" din Capitală. De data aceasta, pasagerii au fost 4.000 de oi, care au zburat cu avioane cargo spre Algeria. Avionul ajunge din România în Algeria în doar două ore și jumătate, aşadar, în timp ce un transport pe mare poate depăşi şi o săptămână. Nu mai vorbim despre bunăstarea animalelor.

Reducerea timpului de transport elimină practic stresul prelungit, riscul de îmbolnăvire sau deces al animalelor pe mare, pentru că multe dintre ele nici nu mai ajung în viaţă la destinaţie.

Prea puţin apreciată la noi - mâncăm doar 2,3 kg pe cap de locuitor pe an, carnea de oaie este însă preferată de ţările musulmane. De altfel, autorităţile algeriene au decis să importe de la noi necesarul de ovine pentru tot anul, inclusiv pentru Sărbătoarea Sacrificiului, cea mai importantă din calendarul islamic.

Iar România, la rândul său, alege să exporte animale vii din cauza faptului că nu avem destule abatoare unde să procesăm carnea.

