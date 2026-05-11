Care sunt preţurile la carburanţi pe 11 mai. Preţul la motorină a scăzut cu până la 40 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 11 mai 2026, preţul la motorină este în scădere, faţă de preţul afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o scădere a preţului la motorină cu până la 40 de bani pe litru, în funcţie de compania de la care alimentăm. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,68 şi 9,74 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,19 şi 10,56 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină standard continuă să coste între 9,12 şi 9,22 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 9,6 şi 9,87 lei, iar un litru de GPL continuă să coste în jur de 4,35 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 11 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,95 lei şi litrul de motorină cu 9,59 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca care vând litrul de benzină cu 9,09 lei şi litrul de motorină cu 9,68 lei.

