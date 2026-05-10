A venit căldura și ieșim tot mai des cu bicicleta, fie la plimbare, fie spre serviciu. Însă cea mai mare problemă - unde o ţinem să nu ocupe nici spaţiu şi să nici nu riscăm să fie furată? În acest caz să ştiţi că există parcările speciale pentru biciclete. Sunt spaţii securizate, cu acces pe bază de cartelă și abonament. Aşa nici nu le mai lăsaţi legate de garduri, pe casa scării sau îngesuite în balcon şi vă asiguraţi că bicicleta e păstrată în siguranţă.

În Brașov, primele parcări pentru biciclete au fost amenajate în cartierele de blocuri, acolo unde lipsa spațiului de depozitare și efortul de a urcă bicicletă în apartament îi descurajează pe mulți să o folosească. Parcările au încuietori electromagnetice, care se deschid cu ajutorul unui card.

Parcările sunt supravegheate video 24 ore pe zi și consumă curent produs de sistemele fotovoltaice montate fiecăreia din cele patru boxe montate în Brașov. Fiecare boxă are între 25 şi 50 de locuri.

”Foarte utilă și sunt sigur că e nevoie de mai multe pentru că sunt f multe biciclete și spațiu în apartament nu există”.

”Foarte utile, avem siguranță bicicletei pe timp de noapte în special. și avem încredere că sunt supravegheate video”, spun oamenii.

Un loc de parcare costă cinci lei pe lună pentru fiecare bicicletă, iar o familie poate închiria cel mult patru locuri.

”Anul acesta vrem să mai facem încă 5 garaje de biciclete. Am văzut că sunt solicitări din partea cetăţenilor. Pe lângă faptul că aceste garaje oferă siguranță parcării încurajezi și mobilitatea, oamenii să meargă pe biciclete”, spune Lucian Pătrașcu, viceprimar Brașov.

Şi alte oraşe au astfel de parcări. Prea puţine însă şi în cele mai multe cazuri, prea scumpe. În Capitală, cele mai multe sunt în sectorul 6. Peste 1.500 de biciclete pot fi lăsate în spaţiile securizate, pentru un abonament anual de aproximativ 300 de lei. Sectoarele 2 şi 3 au împreună cinci parcări pentru biciclete. Celelalte zone din Bucureşti nu au încă spaţîi speciale pentru vehiculele pe două roţi.

În ţară, pentru protecţia bicicletelor, cel mai mult plătesc ieşenii - 120 de lei pe an. La Cluj abonamentul e 75 de lei , iar la Braşov 60. Timişoara în schimb pune la dispoziţie parcările în mod gratuit.

