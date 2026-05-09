Nici gustul de acasă nu ni-l mai permitem. În febra scumpirilor, să mănânci româneşte a devenit aproape imposibil. Produsele considerate curate, luate direct de la fermieri, au ajuns să coste chiar și dublu față de cele din supermarket.

Târgurile de produse locale din Sectorul 1 al Capitalei mai pot fi vizitate până mâine seară. Chiar dacă vremea nu ține neapărat cu producătorii, interesul bucureștenilor începe să crească, mai ales în rândul celor care caută produse cu "etichetă curată". Vizitatorii găsesc o gamă variată, de la legume și fructe, până la zacuscă, dulceață, mezeluri sau lactate.

Pentru un coș cu câte puțin din fiecare, prețul ajunge la aproximativ 300 de lei. Pentru unii poate părea mult, însă producătorii spun că se confruntă cu creșteri de costuri de până la 30% în ultimul an. Unii au fost nevoiți să majoreze prețurile, în timp ce alții au ales să le mențină la nivelul de acum câțiva ani, pentru a nu pierde clienții.

Chiar și în aceste condiții, producătorii încearcă să se apropie de consumatori și să le explice importanța alimentelor naturale, dar și dificultățile prin care trec. Pentru cei care vor să susțină producția locală, târgul rămâne o ocazie bună de a descoperi produse autentice și de a intra în contact direct cu cei care le produc.

Ingrid Tîrziu

