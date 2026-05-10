După şocurile din economie, de la scumpirea carburanţilor la creşterea euro, producătorii români abia mai fac faţă provocărilor. De teamă să nu-şi piardă clienţii, mulţi au păstrat preţurile de anul trecut şi îşi asumă pierderile: spun că producţia îi costă şi cu 30% mai mult decât până acum. Cine vrea o etichetă curată chiar şi pe vremuri austere, are o singură soluţie: să cumpere câte puţin din toate.

"Nu mai are lumea bani în primul rând, e greu, dar n-avem ce să facem!", a declarat Daniela, legumicultor.

Daniela creşte fructe şi legume de când se ştie, dar spune că mai greu ca-n ultimul an nu i-a fost niciodată.

"Anul acesta cu cel puţin 30% s-au ridicat toate cele, cum ştiţi, cumpărăturile şi utilităţile din plin mai scumpe! Salata o să fie mai micuţă la masă faţă de anii trecuţi! Nu mai punem nici noi 1000 de salate, 500 plantăm!", a declarat Daniela Pescaru, legumicultor.

Articolul continuă după reclamă

Producătorii, sufocaţi de valul de scumpiri

Lupta cu preţurile e tot mai nedreaptă pentru mulţi producători autohtoni.

"N-am pus decât 5 lei la borcan! Şi motorina mai scumpă... dacă suntem de la Vâlcea vine ginerele, mă aduce, face 4 drumuri! Peste 10 milioane! Trebuie să vindem...!", a declarat Iulia Albadi, producătoare dulceţuri.

"Mi-aţi zis că de 32 de ani faceţi asta, vreau să ştiu cum a fost ultimul an pentru dumneavoastră! A fost o provocare continuă! Modificarea TVA-ului, creşterile pentru combustibil, creşterea energiei, a gazului. Este foarte greu!", a declarat Ismail Feuzi, producător dulciuri.

Oamenii vin, se uită, dar cumpără mai mult de poftă.

"Cumpără mai puţin. Anul trecut, de exemplu, parizerul de vită cumpărau câte o jumate de bucată, acum cumpără două, trei degete, încercăm să-i feliem. Răzbim foarte greu!", a declarat Florin Berbecel, producător preparate din carne.

"Ca să vă arat, cam aşa facem acum, daţi-mi atâta mai puţin! Preţurile sunt mari, dar dacă vrei să mănânci o dată...". "Preţurile sunt speculative, sunt foarte mari pentru pensionari şi pentru salariaţii care trec prin această inflaţie galopantă!" "Gustul diferă şi mi se par şi mai sănătoase şi atunci prefer să investesc un pic mai mult şi să consum mai puţin, dar de calitate", spun producătorii.

Cine vrea să facă o masă îmbelşugată cu produse de la acest târg, trebuie să scoată din buzunar aproximativ 300 de lei. Adaugă în coş mezeluri tradiţionale, produse lactate, fructe, legume, dar şi un borcan de zacuscă şi unul de dulceaţă.

Românii vor produse locale, dar le pun rar în coş. Doar 18% cumpără constant, deşi 90% spun că le preferă.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰