Criza politică egal criză financiară. Adică bani mai puţini, lucruri mai scumpe şi un euro la un nivel record.

Cu toţii suntem loviţi de această realitate. Dar primii care o simt acut şi direct sunt cei cu credite.

"Banului nu-i place gălăgia, iar noi asistăm la un şantier extrem de gălăgios. Prin urmare, partea politică n-ar trebui să strice cursul economic. Din păcate, ne aflăm într-o situaţie nu neapărat fericită în care cu toţii vom plăti o factură viitoare. De data asta, nu e din cauza băncilor. Cursul ne afectează, instabilitatea politică ne poate duce către un risc de ţară extrem de mare.

Să sperăm că nu vom fi în acel film cu o nouă creştere de taxe. De 8 luni, economia României a înregistrat un consum în scădere. În perioade de criză, cei care acţionează au de câştigat. Au fost multe situaţii în care oamenii cu credite în euro s-au trezit că au rate mai mari cu 3 sau 4%. Ar trebui să fim un pic mai proactivi. Am credit în euro? Ar fi bine să refinanţez. Am credit cu dobândă variabilă? Ar fi bine să refinanţez. Chiar dacă trăim nişte momente dificile, îmi place să văd partea plină a paharului.

Articolul continuă după reclamă

Trebuie să fim atenţi în ce monendă ne împrumutăm. Dacă eu câştig bani în euro, mă împrumut în euro. Dacă e vorba de lei, atunci mă împrumut în lei. Dobânda fixă îţi oferă o predictibilitate pe 2 până la 5 ani. Noi aşteptăm pensia. Nu sunt foarte optimist din acest punct de vedere", a declarat Claudiu Trandafir, economist.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰