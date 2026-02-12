Care sunt preţurile la carburanţi pe 12 februarie. Au crescut cu 2 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 12 februarie 2026, preţurile la benzină şi la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu doi bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,71 şi 7,88 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,31 şi 8,6 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,05 şi 8,16 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,41 şi 8,71 lei.
Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,96 lei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰