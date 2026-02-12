Antena Meniu Search
Care sunt preţurile la carburanţi pe 12 februarie. Au crescut cu 2 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 12 februarie 2026, preţurile la benzină şi la motorină sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

la 12.02.2026 , 14:35
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu doi bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,71 şi 7,88 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,31 şi 8,6 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 8,05 şi 8,16 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,41 şi 8,71 lei.

Pe de altă parte trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,96 lei.

