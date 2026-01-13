Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Care sunt preţurile la carburanţi pe 13 ianuarie. Au crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 13 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 13.01.2026 , 10:26
Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă, printre altele, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,57 şi 7,73 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,19 şi 8,44 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,79 şi 7,91 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,15 şi 8,46 lei.

Articolul continuă după reclamă

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
Înapoi la Homepage
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: “Era un om extraordinar”
Fostul preşedinte al lui Adrian Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale: &#8220;Era un om extraordinar&#8221;
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Ei sunt jucătorii care vin să o facă pe FCSB campioană. Mihai Stoica a anunțat ultimele mișcări din lot
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 13 ianuarie. Au crescut cu 4 bani pe litru