Care sunt preţurile la carburanţi pe 13 ianuarie. Au crescut cu 4 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 13 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă, printre altele, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,57 şi 7,73 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,19 şi 8,44 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,79 şi 7,91 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,15 şi 8,46 lei.

Articolul continuă după reclamă

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰