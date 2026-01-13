Care sunt preţurile la carburanţi pe 13 ianuarie. Au crescut cu 4 bani pe litru
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că marţi, 13 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.
Asta înseamnă, printre altele, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,57 şi 7,73 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,19 şi 8,44 lei.
De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,79 şi 7,91 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,15 şi 8,46 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.
