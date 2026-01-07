Care sunt preţurile la carburanţi pe 7 ianuarie. Au rămas nemodificate, faţă de ziua precedentă
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 7 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi au rămas nemodificate faţă de cele afişate în ziua precedentă.
Concret, conform specialiştilor, preţurile au rămas nemodificate, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.
Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 7,52 şi 7,65 lei, un litru de benzină premium continuă să coste între 8,11 şi 8,37 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 7,73 şi 7,83 lei, iar un litru de motorină premium continuă să coste între 8,12 şi 8,38 lei.
Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în intervalul 3,9-3,97 lei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰