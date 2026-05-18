Care sunt preţurile la carburanţi pe 18 mai. Au crescut cu până la 12 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 18 mai 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor la carburanţi cu până la 12 bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Un litru de benzină standard costă între 9,12 şi 9,23 lei, un litru de benzină premium costă între 9,6 şi 9,99 lei, un litru de motorină standard costă între 9,53 şi 9,69 lei, iar un litru de motorină premium costă între 10,3 şi 10,51 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să coste în jur de 4,39 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 18 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,95 lei şi litrul de motorină cu 9,53 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca care vând litrul de benzină cu 9,09 lei şi litrul de motorină cu 9,49 lei.

