Preţul aurului, 18 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 30 de bani 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 18 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat la sfârşitul săptămânii trecute.

Concret, preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 30 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 653,8279 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 mai 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,9825 lei româneşti, în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2105 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7017 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,4771 lei româneşti.

