Care sunt preţurile la carburanţi pe 26 martie. Au crescut cu până la 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 26 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor la carburanţi cu până la 10 bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

De exemplu, preţul pentru un litru de motorină standard a crescut cu 10 bani, astfel că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,99 şi 10,26 lei. De asemenea, preţul pentru un litru de motorină premium a crescut cu nouă bani, astfel că un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,54 şi 10,82 lei.

Pe de altă parte, preţul pentru un litru de benzină standard a crescut cu şase bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,2 şi 9,41 lei, în timp ce preţul pentru un litru de benzină premium a crescut cu trei bani, astfel că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,87 şi 10,14 lei.

Preţul pentru un litru de GPL se menţine constant, undeva în jurul valorii de 4,1 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 26 martie, cele mai mici preţuri la benzină şi motorină le înregistrăm în judeţul Mureş, 9,13 lei pentru un litru de benzină şi 9,99 lei pentru un litru de motorină, şi în judeţul Arad, 9,18 lei pentru un litru de benzină şi 9,91 lei pentru un litru de motorină.

La nivel de mari oraşe, există companii din Bucureşti şi Cluj care vând litrul de benzină cu 9,19 lei şi există companii din Cluj care vând litrul de motorină cu 9,9 lei.

