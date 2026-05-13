Care sunt preţurile la carburanţi pe 13 mai. Au scăzut cu până la 23 de bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 13 mai 2026, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o scădere a preţurilor cu până la 23 de bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

De exemplu, preţul pentru un litru de motorină standard a scăzut cu 15 bani, iar preţul pentru un litru de motorină premium a scăzut cu 23 de bani. Asta înseamnă că un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,38 şi 9,59 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,07 şi 10,41 lei.

De asemenea, preţul pentru un litru de benzină standard a scăzut cu patru bani, astfel că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,12 şi 9,18 lei.

Articolul continuă după reclamă

În schimb, preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate, astfel că un litru de benzină premium continuă să coste între 9,6 şi 9,95 lei, iar un litru de GPL continuă să coste în jur de 4,39 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 13 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,95 lei şi litrul de motorină cu 9,38 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca care vând litrul de benzină cu 9,09 lei şi litrul de motorină cu 9,37 lei.

13 mai pret carburanti 13 mai pret benzina 13 mai pret motorina 13 mai pret gpl
Înapoi la Homepage
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: &#8220;Au făcut sesizare&#8221;
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă prefaceţi că folosiţi telefonul doar ca să evitaţi o conversaţie?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 13 mai. Au scăzut cu până la 23 de bani pe litru
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.