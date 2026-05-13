O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €. Cele mai populare rute

Compania LOT Polish Airlines reduce prețul biletelor pentru zeci de destinații din Europa, America de Nord și Asia. Reducerile sunt valabile până pe 17 mai 2026 și se aplică pentru călătoriile programate în a doua jumătate a anului.

O companie aeriană, prezentă și la noi, ieftinește biletele cu până la 200 €.

În ofertă intră zboruri către orașe populare precum Paris, Nisa, Atena, Geneva, Zurich sau Reykjavik, dar și către destinații de vacanță precum Malta și Creta. Compania a inclus în promoție și rute spre Balcani, către Dubrovnik, Split, Tirana și Podgorica, dar și zboruri interne în Polonia.

Cele mai atractive reduceri sunt însă pentru zborurile long-haul. LOT oferă bilete mai ieftine către Statele Unite și Canada, inclusiv spre New York, Chicago și Toronto, pentru călătorii programate între sfârșitul lunii august și 10 decembrie. În promoție intră și zborurile către Delhi, Astana și Almaty, disponibile până la finalul anului 2026.

Reducerile se aplică la clasa Economy pentru zborurile scurte și medii, dar și la Economy și Premium Class pentru anumite curse long-haul. De exemplu, un zbor de pe Otopeni până în Chicago a fost ieftinit la 549 de euro de la 645 de euro, iar un zbor București - Los Angeles a fost ieftinit de la 795 la 649 de euro. În ceea ce privește cursele spre Toronto cu plecare din capitala României, biletele sunt 549 de euro, de la 655 de euro. O altă reducere se aplică curselor București - New York, unde biletele au fost ieftinite cu aproape 210 euro.

LOT spune că perioada de călătorie flexibilă le permite pasagerilor să își planifice atât city break-uri, cât și vacanțe mai lungi, profitând de prețuri mai mici și de faptul că sezonul aglomerat se încheie. În lunile de toamnă, turiștii pot găsi și tarife mai bune la cazare, în timp ce vremea rămâne potrivită pentru vacanțe și explorare.

