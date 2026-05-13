Miracolele există. Iar găsirea lui Alexandru este unul dintre ele. Băieţelul de doar 5 ani, dispărut de lângă tată şi căutat de aproape trei zile în Sibiu, a fost găsit în viaţă. Două nopţi a rătăcit prin pădure, într-o zonă plină de animale sălbatice şi la temperaturi de îngheţ. Momentul salvării a fost filmat în imagini extrem de emoţionante. Sutele de oameni care l-au căutat neîntrerupt l-au aplaudat pentru curaj.

"Vine tati, vine tati acum, da? Hello, puiu"

Sunt imaginile unui MIRACOL. La doar 5 ani, Alexandru e un mare supravieţuitor.

Speriat, confuz şi cu un băţ în mână. Aşa a fost găsit copilul. Salvatorii l-au văzut din elicopter, cu ajutorul unei camere de termoviziune.

Articolul continuă după reclamă

Primul care a fugit într-un suflet să-l vadă în viaţă a fost chiar tatăl lui.

"Ne-a spus și mie și mamei că ne iubește. Datorită dumneavoastră am reușit să-l găsim. Vă iubesc pe toți, datorită dumneavoastră copilul meu este iar lângă mine", a declarat tatăl micuţului.

Cum a fost găsit Alexandru în pădurea din Sibiu

"Primii care au ajuns la băiat au fost salvamontiștii, care l-au scos până într-un luminiș din pădure, de unde a fost preluat de elicopter. A fost adus până la baza muntelui, unde aștepta deja o ambulanță", transmite Alex Prunean, reporter Observator.

"I-am zis să rămână pe loc, i-am făcut semn să rămână pe loc, el ne-a făcut cu mâna și am aterizat în apropierea lui, ne-am dus pe jos. A vrut la mami, așa a zis, vreau la mami", a povestit Mihail Soare, operator căutare, Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti.

Două nopţi singur în pădure, la temperaturi apropiate de îngheţ

2 kilometri a rătăcit Alexandru singur într-o zonă împădurită din Sibiu. Deşi băiatul nu era obişnuit cu viaţa în natură, a rezistat două nopţi la o temperatură resimţită de numai 0 grade Celsius. Primul lucru pe care salvamontiştii l-au făcut a fost să-i dea apă. Abia apoi l-au urcat în elicopter şi l-au dus spre ambulanţă unde îl aştepta mama lui.

Vânător: E accidentat, terenul greu, multe frunze, ca în pădure.

Reporter: Era greu pentru un copil să ajungă acolo?

Vânător: Nu greu, foarte greu. e greu pentru noi, pentru adulți, dar pentru un copil…

"O minune, da, după atâtea ore, vă dați seama poate și noi ca adulți eram mai rău, mai speriați", a transmis plutonier Bogdan Oliu.

Recomandările specialiştilor pentru părinţi

450 de de oameni, de la luptători SAS şi poliţişti, la scafandri şi localnici, l-au căutat neîncetat pe băiat din momentul în care micuţul a dispărut. Era cu tatăl său la 600 de metri de ferma familiei. Bărbatul construia un gard lângă o lizieră când copilul a fugit de lângă el.

Statistica spune că majoritatea copiilor dispăruţi sunt găsiţi în primele 48 de ore. Pentru că cei mici sunt imprevizibili şi pot dispărea într o clipă, specialiştii le recomandă părinţilor să-i înveţe cât mai devreme numele, adresa de domiciliu şi să aleagă un loc de întâlnire în caz de urgenţă. Dispozitivele inteligente cu locaţie transmisă în timp real pot desemenea să ajute.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰