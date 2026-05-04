Atenţie, începe perioada cu cele mai multe accidente de maşină din an! Autostrăzile încep să fie blocate ore în şir de caramboluri. Poliţiştii au făcut topul celor mai frecvente situaţii interpretate greşit de şoferii care ajung să provoace accidente grave.

Şase maşini s-au ciocnit ieri, la finalul minivacanţei de 1 Mai, pe autostradă, în apropiere de Ploieşti, iar pe autostrada Soarelui au fost cel puţin două tamponări în lanţ. Poliţiştii avertizează -este doar începutul! Lunile mai, iunie, iulie şi august aduc cele mai multe accidente grave. Iată perioada în care şoferii trebuie să fie şi mai atenţi!

Luna august este vârful sezonului negru pe şosele

430 de accidente au fost inregistrate anul trecut. Cele mai multe dintre ele, pe autostrada A2 unde drumul spre mare este foarte aglomerat, iar o clipa de neatenţie se poate transforma într-un carambol.

Statisticile poliţiştilor arată şi care este cea mai periculoasă oră şi zi.

"Ziua cea mai neagră, să spunem așa, din punct de vedere al evenimentelor rutiere, este vinerea. Și ca perioadă de timp, în interval orar 16-20", spune Radu Gâtan, director adjunct direcţia rutieră.

Cele mai multe accidente se produc la sfârşitul primăverii şi începutul verii, când se întunecă mai târziu şi vizibilitatea creşte. Şoferii au senzaţia că pot să controleze mai bine şoseaua şi accelerează peste limita siguranţei. În plus, în sezonul concediilor, traficul creşte, drumurile lungi îi obosesc şi le anesteziază reflexele.

Cel mai des, accidentele mortale au loc când şoferii nu păstrează distanţa de siguranţă între maşina lor şi cea din faţă. Un specialist în conducere defensivă a demonstrat pentru Observator că pericolul apare rapid în astfel de situaţii.

Reporter: Suntem la viteză de autostradă acum, ce distanţă ar trebui să păstrez faţă de maşina din faţă?

Sorin Ene, expert conducere defensivă: La peste 100 de kilometri la ora, cel putin 60 de metri faţă de cel din faţă. Este regula celor două secunde, 1001, 1002, în momentul în care stabilim un punct de reper. Îmi iau reper stâlpul acela si numar 1001, 1002. Nu am ajuns încă la stâlp, deci păstrez distanţa corespunzătoare

Altă eroare fatală - atenţia distrasă de telefon

Ochiul are nevoie, în medie, de două secunde ca să se adapteze de la vederea de aproape, pentru ecran, la vederea la distanță pentru şosea. În acest timp, un şofer care conduce cu 90 de kilometri pe oră nu vede 50 - 60 de metri de drum.

"Ne-am luat ochii de la traseu, ne uităm în telefon. În momentul în care ai părăsit din câmpul tău vizual și te uiți în altă parte, este exact momentul în care cel din față ta frânează. Cele două secunde sunt extraordinar de importante", spune Sorin Ene, expert conducere defensivă.

Anul trecut au fost inregistrate aproape 4.000 de accidente rutiere grave in care au murit 1.300 de oameni. Cele mai multe dintre ele au avut loc vara. Pentru a evita tragediile, specialistii în conducere defensivă recomandă şoferilor să plece la drum odihniţi, să nu foloseasca telefonul la volan si să păstreze distanţa de siguranţă.

Ana Grigore

