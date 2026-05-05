Președintele PNL Olt, către PSD şi AUR: Atenție când faceți partajul, vă veți certa pe cutiile de pantofi

Preşedintele PNL Olt, deputatul Gigel Ştirbu, a ţinut un discurs în cadrul dezbaterii moţiunii de cenzură în plenul Parlamentului , în care le-a urat partidelor PSD şi AUR "succes în cumetrie". Făcând aluzie la şeful ARR, Cristian Anton, care ţinea jumătate de milion de euro în cutii de pantofi, el le-a urat celor două formaţiuni să fie foarte atente la partaj, căci se vor "certa pe cutiile de pantofi".

''Un mare teolog și romancier irlandez, acum 300 de ani, Jonathan Swift, spunea următorul lucru: 'atunci când apare un om inteligent îl poți recunoaște după multitudinea tâmpiților care se aliază împotriva lui'. Am încheiat citatul. N-am spus-o eu. De aceea, această uniune, această alianță, această cumetrie de astăzi este făcută pentru a demola, pentru a dezbina, pentru a distruge ceva funcțional, ceva care a arătat întregii Românii că se poate, că după 36 de ani de zile în România se poate. A venit un om pe care îl blocați'', a afirmat Știrbu, la dezbaterea moțiunii de cenzură.

Preşedintele PNL Olt, deputatul Gigel Ştirbu, a spus că ''în antropologia politică'' această uniune dintre PSD și AUR se numește ''alianță negativă''.

''Toți cei care vă uniți astăzi pentru a distruge ceea ce s-a clădit sunteți pentru distrugere, nu vă gândiți la construcție. În altă ordine de idei, i-am văzut pe colegii noștri de la Partidul Social Democrat cum plâng pe umărul veteranilor, cum plâng pe umărul mamelor, cum plâng pe umărul asistaților sociali. Dar știți cum o fac? O fac din ușa magazinelor de pantofi de mii de euro perechea. (...) În altă ordine de idei, plâng de pe umărul celor la care plimbă Louis Vuittoane prin aeroporturile din România, plâng cu lacrimi de crocodil de la balcoanele acelor vile imense în care, dacă s-ar muta două - trei direcții de deconcentrate din județ, ar sta foarte bine acolo și ar viețui foarte bine, plâng pe umerii acestor oameni nevoiași și ei nu fac decât un singur lucru - să își umfle conturile. De fiecare dată, timp de 36 de ani, când ajung la guvernare vor un singur lucru: vor agențiile statului, vor toate acele ministere avizatoare și când apare un personaj, un om care spune 'stop', în acel moment apare o moțiune de cenzură'', a precizat Gigel Știrbu.

"Ăștia sunt pesediștii care plâng pe umerii românilor, iar ei, la guvernare de 35 de ani, vor toate agențiile statului"

Mai apoi, Ştirbu l-a ironizat pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu: "Domnule Grindeanu, dumneavoastră aveți ceva în comun cu dl. Bolojan. Amândoi, când ați fost prim-ministru, ați scos lumea în stradă: pe dumneavoastră să vă trimită acasă, pe Bolojan să îl susțină".

La final, preşedintele PNL Olt a făcut aluzie la cazul şefului Autorităţii Rutiere Române, Cristian Anton, care lucra pe cinci funcţii diferite în acelaşi timp şi a fost prins cu 350.000 de euro în cutii de pantofi.

"Vă urez succes în cumetria PSD-AUR. Mare atenție când faceți partajul, că vă veți certa pe cutiile de pantofi" a încheiat deputatul Gigel Ştirbu.

