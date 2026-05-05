Leul continuă prăbușirea. Euro atinge un nou maxim istoric: 5,2180 lei

Cursul valutar BNR, 5 mai 2026. Moneda națională continuă să se prăbușească în raport cu euro. Banca Națională a României (BNR) a afișat azi un curs de 5,2180 lei, în creștere cu 0,0182 lei. Este un nou maxim istoric.

De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4644 lei, în creștere cu 0,0268 lei, comparativ cu ieri.

Noul curs istoric a fost anunțat, chiar în timp ce în Parlament se dezbătea moțiunea de cenzură.

Cursul valurar

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,2180

1 Dolar american USD 4,4644

1 Dolar australian AUD 3,1970

1 Dolar canadian CAD 3,2786

1 Franc elveţian CHF 5,6974

1 Coroană cehă CZK 0,2140

1 Coroană daneză DKK 0,6983

1 Liră egipteană EGP 0,0830

1 Liră sterlină GBP 6,0453

100 Forinţi maghiari HUF 1,4358

100 Yeni japonezi JPY 2,8329

1 Leu moldovenesc MDL 0,2589

1 Coroană norvegiană NOK 0,4817

1 Zlot polonez PLN 1,2270

1 Rublă rusească RUB 0,0592

1 Coroană suedeză SEK 0,4811

1 Liră turcească TRY 0,0986

1 Rand sud-african ZAR 0,2663

1 Real brazilian BRL 0,8992

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6536

1 Rupie indiană INR 0,0468

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3029

1 Peso mexican MXN 0,2554

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6257

1 Dinar sârbesc RSD 0,0445

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1016

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2154

1 Baht thailandez THB 0,1365

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5697

1 Shekel israelian ILS 1,5145

100 Rupii indoneziene IDR 0,0256

1 Peso filipinez PHP 0,0725

100 Coroane islandeze ISK 3,6388

1 Ringgi malaysian MYR 1,1268

1 Dolar singaporez SGD 3,4961

1 Gram de aur XAU 653,5812

1 DST XDR 6,1200

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.

