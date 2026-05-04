Ţările de Jos rămân cel mai mare investitor străin în România, cu aproximativ 20% din totalul investiţiilor străine directe, în valoare de peste 25 de miliarde de euro, a declarat Serban Isopescu-Weber, preşedintele Consiliului Camerei de Comerţ Româno-Olandeză (NRCC).

Olanda rămâne cel mai mare investitor străin în România. Domeniile-cheie în care investeşte - Shutterstock

"NRCC este o comunitate profesională care se exprimă printr-o voce puternică şi autentică în societatea românească. În ultimii 11 ani, NRCC Orange Night a devenit un eveniment de referinţă pentru comunitatea de afaceri, un loc unde se construiesc parteneriate şi ideile se transformă în colaborări pe termen lung.

Ţările de Jos rămân cel mai mare investitor străin în România, cu aproximativ 20% din totalul investiţiilor străine directe, investiţii de peste 25 de miliarde de euro, un semn al încrederii comunităţii de afaceri olandeze în potenţialul României. Interesul continuă să crească, în special în sectoare precum energie, agricultură, logistică şi producţie industrială.

Cu politici fiscale adecvate şi investiţii susţinute în infrastructură, România ar putea deveni un exemplu de succes economic pe termen lung în cadrul Uniunii Europene", a spus Isopescu-Weber, citat într-un comunicat de presă al NRCC.

Articolul continuă după reclamă

Cel mai mare investitor străin în România

Conform raportului Băncii Naţionale a României (BNR) publicat la 19 septembrie 2025, Ţările de Jos reprezintă principala destinaţie pentru investiţiile româneşti în străinătate, găzduind peste 1,5 miliarde de euro capital românesc.

Astfel, Ţările de Jos rămân cel mai mare investitor străin în România, în funcţie de valoarea capitalului, deţinând aproximativ 20% din totalul capitalului social subscris de către investitori străini (10 miliarde de euro), cu aproape 6.300 de companii active la nivel local.

"Deşi companiile olandeze reprezintă o pondere mai redusă din numărul total al firmelor cu capital străin, investiţiile lor sunt, în general, de amploare şi valoare ridicată. Acestea reflectă importanţa lor strategică pentru economia românească şi evidenţiază rolul Ţărilor de Jos nu doar ca investitor de top, ci şi ca un important centru financiar şi investiţional care susţine proiecte internaţionale de anvergură în România", se arată în comunicatul citat.

În martie 2026, clasamentul primelor 40 de companii, raportat la ponderea capitalului social subscris deţinut de către investitori străini, include şase companii olandeze, Mega Image ocupând primul loc. Investiţiile companiilor olandeze s-au extins semnificativ în sectoare-cheie, precum: retail, logistică, agribusiness şi IT.

Cele mai mari companii olandeze în România

În acest sens, Ahold Delhaize a finalizat, pe data de 3 ianuarie 2025, achiziţia Profi în valoare de 1,3 miliarde de euro, dublându-şi prezenţa pe piaţa locală de retail, în timp ce Action, retailerul olandez non-food, a intrat pe piaţa din România în 2025 şi dezvoltă un centru logistic de 40 de milioane de euro în apropierea Bucureştiului.

De asemenea, Heineken a finalizat o investiţie de 12 milioane de euro în tehnologii avansate eficiente energetic la fabricile din Craiova şi Ungheni, parte a unui program mai amplu de investiţii care depăşeşte 100 de milioane de euro în ultimul deceniu în România.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰