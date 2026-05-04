Cel mai mare euro din istorie: BNR a afișat un curs de 5,1998 lei pentru un euro

Leul înregistrează un nou record negativ, cu o zi înainte de votul pentru moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Euro se tranzacționează luni la 5,1998 lei/euro, în creștere cu +0,0581 față de fixing-ul de săptămâna trecută, joi, de 5,1417 lei/euro, dar sub nivelul de 5,2170 la care ajunsese vineri. Precedentul record fusese anunţat pe 30 aprilie.

Banca Națională a României (BNR) cotează luni euro la 5,1998 lei, un nou record negativ pentru moneda națională. Curs BNR - luni 4 mai 2026 este în creştere cu +0.0581 faţă de fixing-ul de săptămâna trecută, joi, de 5,1417 lei/euro. Astfel, luni a fost înregistrat cel mai slab leu din istorie în faţa euro.

Înainte de ora 13, la care BNR anunţă cursul, euro depăşise nivelul de 5,2 lei. A scăzut dub 5,2 lei cu aproximativ două minute înainte, fapt care indică o intervenţie limitată a Băncii Naţionale în piaţă.

Curs BNR - luni 4 mai 2026

Moneda națională a scăzut și în raport cu celelalte valute. Leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4376 lei, în creștere cu 4,11 bani (+0,93%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,3965 lei.

Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,6670 lei, în creștere cu 8,49 bani (1,5%), față de 5,5821 lei, cotația anterioară, înregistrând un maxim istoric.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 653,2534 lei, de la 653,5585 lei, în ședința precedentă.

1 Euro EUR 5,1998

1 Dolar american USD 4,4376

1 Dolar australian AUD 3,1939

1 Dolar canadian CAD 3,2620

1 Franc elveţian CHF 5,6670

1 Coroană cehă CZK 0,2133

1 Coroană daneză DKK 0,6958

1 Liră egipteană EGP 0,0830

1 Liră sterlină GBP 6,0172

100 Forinţi maghiari HUF 1,4324

100 Yeni japonezi JPY 2,8268

1 Leu moldovenesc MDL 0,2578

1 Coroană norvegiană NOK 0,4791

1 Zlot polonez PLN 1,2222

1 Rublă rusească RUB 0,0588

1 Coroană suedeză SEK 0,4798

1 Liră turcească TRY 0,0982

1 Rand sud-african ZAR 0,2669

1 Real brazilian BRL 0,8950

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6497

1 Rupie indiană INR 0,0467

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3018

1 Peso mexican MXN 0,2542

1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6182

1 Dinar sârbesc RSD 0,0443

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1007

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2082

1 Baht thailandez THB 0,1364

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5665

1 Shekel israelian ILS 1,5027

100 Rupii indoneziene IDR 0,0256

1 Peso filipinez PHP 0,0720

100 Coroane islandeze ISK 3,6160

1 Ringgi malaysian MYR 1,1226

1 Dolar singaporez SGD 3,4819

1 Gram de aur XAU 653,2534

1 DST XDR 6,0903

La fixing-ul de săptămâna trecută, cel de joi, cursul oficial a fost de 5,1417 lei/euro, în creștere de la 5,1004 lei/euro. Perechea a continuat însă să urce pe parcursul zilei până ușor peste pragul de 5,2 lei/euro. Vineri, de 1 mai, piața de la București a fost închisă.

Potrivit Trading Economics, în ultimele patru săptămâni, cursul EUR/RON a scăzut cu 2,12%. În ultimele 12 luni, prețul său a crescut cu 4,63%. Se estimează că euro va ajunge la 5,20466 lei până la finalul acestui trimestru și la 5,19535 lei peste un an, potrivit proiecțiilor modelelor macroeconomice globale și așteptărilor analiștilor.

BVB a deschis în scădere ședința de tranzacționare de luni

Indicele principal BET, care arată evoluția celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,50%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, consemna un declin de 0,51%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, "pierdea" 0,49%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, a scăzut cu 0,59%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,15%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, a coborât cu 0,70%.

Pe de altă parte, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, s-a apreciat cu 0,02%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor le înregistrau Uztel (+8,18%), Carbochim (+8%) și SIF Hoteluri (+4,76%).

Pe de altă parte, în scădere erau acțiunile Romcab (-7,38%), Socep (-4,88%) și Compa (-2,15%).

