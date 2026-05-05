Video Salată cu icre contaminată, retrasă din sute de magazine Penny. Ce trebuie să faci dacă ai cumpărat-o

Este alertă alimentară la raft. Un lot de salată cu icre de hering a fost retras din magazinele Penny, după ce a fost detectată prezenţa bacteriei Listeria.

la 05.05.2026 , 13:01

Este vorba despre un produs de la GRAN MARE, disponibil în peste 200 de magazine din ţară. Aşa că şansele ca oamenii să fi consumat produsul contaminat sunt foarte mari. Sfatul specialiştilor în acest caz: dacă simţiţi febră, frisoane sau greaţă mergeţi de urgenţă la medic.

Iar dacă încă le aveţi prin frigider, le puteţi returna chiar dacă nu mai aveţi bonul fiscal. Contravaloarea va fi restituită integral.

