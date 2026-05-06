Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 mai. Au crescut cu 10 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 6 mai 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă - Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu 10 bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,12 şi 9,24 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 9,6 şi 9,94 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,83 şi 9,94 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,6 şi 10,76 lei.

Articolul continuă după reclamă

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL continuă să coste undeva în jur de 4,33 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 6 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,69 lei şi litrul de motorină cu 9,27 lei.

La nivel de mari oraşe există companii din Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Iaşi sau Constanţa unde litrul de benzină se vinde cu 9,12 lei şi litrul de motorină cu 9,83 lei.

6 mai pret benzina 6 mai pret motorina 6 mai pret gpl
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari?
Observator » Ştiri economice » Care sunt preţurile la carburanţi pe 6 mai. Au crescut cu 10 bani pe litru 
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.