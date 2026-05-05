Începe sezonul de galben-rapiţă! Reţelele sociale sunt inundate cu sute de fotografii din lanuri. Şi nici nu e greu să dai de ele. Suprafaţa cultivată cu rapiţă s-a dublat în ultimii 10 ani - plantele rezistă mai bine la secetă decât grâul şi floarea soarelui. Ultima recoltă ne-a dus în topul producătorilor europeni şi a oferit peste un milion de hectare cu decoruri pentru fotografii instagramabile.

O şedinţă foto în lanul cu rapiţă costă între 300 şi 600 de lei. Cererea tot mai mare a transformat câmpurile în puncte de atracție sezonieră.

"Natura ne oferă foarte multe perspective. Este galben şi cu verde, dacă mai prindem şi cerul albastru este un contrast foarte superb", spune Cristi Caval, fotograf profesionist.

În fiecare an, fotografiile în rapiţă revin şi au devenit deja o tradiţie. Multe fete nu se mai mai mulţumesc cu fotografii făcute rapid cu telefonul. Astfel apelează la fotografi profesionişti pentru imagini cât mai reuşite.

Articolul continuă după reclamă

"Am văzut şi la alte persoane şi mi se pare o idee interesantă şi de aici a pornit toată ideea", spune Roxana Bută.

Suprafaţa cultivată cu rapiţă creşte continuu în ţara noastră după ce s-a dovedit un pariu câştigător pentru fermieri, în timp ce porumbul a pierdut teren din cauza verilor toride. Anul acesta am depşit un milion de hectare cultivate cu plantele cu flori galbene. Răzvan Crăciun lucrează de trei ani pe aceste terenuri din Gorj unde cultivă acum 240 de hectare de rapiţă.

"Ne mărim cultura de rapiţă an de an. Ne dorim foarte mult să ne extindem. Este o cultură care necesită investiţii şi muncă foarte mari, dar într-adevăr preţul este competitiv şi poate deveni o cultură profitabilă dacă avem grijă de ea", spune Răzvan Crăciun, fermier.

"Este rentabilă din punct de vedere economic. Nu este supusă riscurilor pe timpul de vară. Are un preţ bun valorificare, faţă de culturile clasice grâu şi porumb", spune Valentin Priporeanu, direcţia agricolă.

Preţul rapiţei a fost anul trecut cel puţin dublu faţă de cel al porumbului şi grâului la cea mai mare bursă de cereale din Europa. Cererea este în creştere - din seminţe se obţin uleiuri de gătit și biocombustibili tot mai căutaţi.

Laura Ilioiu Like Sunt o persoană curioasă, iar curiozitatea m-a împins mereu să descopăr lucruri noi, oameni diferiți și povești care merită spuse. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că euro va depăşi pragul de 5,2 lei până la sfârşitul zilei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰