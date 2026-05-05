Căderea Guvernului mai trimite o undă de şoc în economie, iar efectele le resimţim toţi. Euro a atins un nou maxim istoric. 5 lei și 21 de bani. Pentru românii care vor să-şi cumpere o casă, căderea leului înseamnă o creştere de 10-12 mii de lei în ultima săptămână. Iar cei care au credite în euro plătesc cu cel puţin o sută de lei mai mult decât înaintea crizei politice.

Moneda europeană a ajuns la cea mai mare valoare din istorie din cauza haosului politic. Cotaţia oficială este 5,21 de lei dar românii cumpără eruo cu mai mult. Românii cu credite în euro resimt din plin căderea leului. "În aprilie, am plătit echivalentul în lei a ratei mele în euro, 3.114 lei. Iar astăzi, sunt obligat să plătesc 3.249 de lei. Asta înseamnă 135 de lei în plus", a declarat Claudiu Trandafir, client bancă. Trecerea de la un credit în euro la unul în lei poate duce la o scădere consistentă a ratei. La un împrumut de 100 de mii de euro, rata poate să scadă de la 2.922 de lei la 2.650 de lei, dacă refinanţăm în lei, cu dobândă fixă, în primii ani.

"Dacă încasezi în euro, poate este mai benefic rămâi la creditul în euro. Trebuie să facem o analiză să punem pe hârtie toate costurile, astfel încât dobânda anuală să fie mai bună. Cel mai important aspect e rata fixă pe care banca ne-o asigură. Pe 5 ani ştim că plătim o anumită rată şi nu suntem impactaţi de fluctuaţiile cursului euro", a declarat Camelia Grădinariu, analist în drept bancar. Creșterea cursului valutar lovește şi piaţa imobiliară. Pentru un apartament în valoare de 100.000 de euro, trebuie să plătim cu peste 12.000 de lei în plus, doar din creşterea cursului valutar. "Trebuie să verificăm dacă am încheiat un antecontraact, să vedem care e cursul stabilit cu dezvoltatorul, pentru imobile care nu sunt încă finalizate. Dacă nu am stabilit un curs fix, ne vom raporta la cursul din momentul în care semnăm contractul de vânzare cumpărare", a declarat Camelia Grădinariu, analist în drept bancar.

Deprecierea leului se va resimţi aşadar în toate plăţile pe care le facem. De la chirii, abonamente de telefonie şi internet, poliţe CASCO, dar şi bilete de avion sau diverse produse pe care le cumpărăm de peste graniţă. "Vom avea inflaţie suplimentară, peste inflaţia foarte mare pe care o aveam deja. Să ne aşteptăm la costuri mai mari, la o erodare a puterii de cumpărare. Avem suficient de multe lucruri care nu merg, peste care politicienii au decis să suprapună intenţionat o criză politică. Nici nu se mai pune problema de a avea o intervenţie BNR care să asigure o stabilitate a cursului sau o revenire la un curs de dinaintea moţiunii de cenzură", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie. Dacă instabilitatea politică durează, specialiştii spun că euro ar putea ajunge la 6 lei.

