Jumătate de porţie la restaurant - soluţia când mâncarea devine prea scumpă. Ideea preluată din Occident se răspândeşte timid şi în localurile de la noi. Porţiile mici nu ne menajează doar bugetul. Reduc şi risipa de alimente, capitol la care suntem într-un top deloc onorant.

Restaurantele introduc în meniu şi jumătate de porţie de mâncare într-un moment în care numărul clienţilor scade din cauza scumpirilor, iar cei care ies în oraş sunt mult mai atenţi la cât cheltuie.

"Noi tocmai ce am mâncat câte jumătate de porție. Ne-au spus că au jumate de porție și am luat din toate jumate de porție", spune un cuplu.

Cine vrea să mănânce la acest restaurant humus şi salată de vinete plăteşte 38 de lei dacă cere porţii pe jumătate, în loc de 76 pentru porţiile întregi. Aşa reducem şi risipa de mâncare.

Opt din 10 români aruncă alimente la gunoi

În medie, 150 de kilograme de persoană anual.

Reporter: Ai pățit să lași în farfurie?

Client: De multe ori. Mi se pare că se irosește mâncare

Ioana Atudorei, ospatar de multe ori, ori rămânea, ori veneam noi cu ideea „haideți să vă pun asta la pachet” „nu nu, nu mai vreau că s-a răcit” și nu vrem să încurajăm risipa de mâncare. Ideea s-a răspândit și la fast-food-uri.

"Sunt adulți care vin și cer meniul pentru copii pentru ei înșiși, este o porție destul de generoasă chiar dacă este pentru copii, vorbim despre 130 grame de cartofi, 100 de grame de piept de pui strips, au de unde alege", spune Iuliana Tabon, manager fast-food.

"Eu tot timpul nu puteam mânca totul din farfurie și prietenul meu trebuia să mănânce și ce rămânea de la mine", spune o tânără.

Porţiile mici sunt de ajutor şi pentru cei care vor să îşi menţină silueta sau să scadă în greutate.

"Este o metodă deosebit de simplă, foarte eficientă pentru a reduce aportul caloric. Avem această cutumă generală vizavi de a termina absolut tot din farfurie, cumva indusă din copilărie, și din cauza acestei cutume avem tendința de a exagera cu porțiile", spune Ionuț Ignat, nutriționist.

Meniurile la jumătate au devenit modă în Statele Unite. Sunt apreciate mai ales de persoanele care fac tratamente injectabile pentru slăbit şi îşi pierd pofta de mâncare.

Clara Mihociu Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

