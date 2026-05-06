Șeful Ryanair cere interzicerea băuturilor alcoolice în aeroport

Șeful Ryanair cere interzicerea alcoolului servit dimineața în aeroporturi, pe fondul creșterii comportamentului agresiv al pasagerilor. Michael O’Leary susține că mai multe curse au fost nevoite să fie deviate, în medie, câte un zbor pe zi din cauza incidentelor provocate de călători.

Un pahar de bere băut într-un bar din aeroport înaintea unui zbor matinal este pentru mulți britanici o adevărată tradiție de călătorie. Însă acest obicei ar putea deveni istorie.

Directorul general al companiei aeriene Ryanair, cunoscut pentru declarațiile sale controversate, a afirmat că aeroporturile ar trebui să nu mai servească alcool pasagerilor înainte de zborurile de dimineață, pentru a reduce numărul incidentelor provocate de pasagerii turbulenți la bord, potrivit The Guardian.

O’Leary a spus că Ryanair este nevoită acum să devieze aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului agresiv sau problematic al unor pasageri, comparativ cu doar un zbor pe săptămână în urmă cu zece ani.

Zboruri deviate din cauza pasagerilor agresivi

Într-un interviu acordat publicației The Times, acesta a declarat: „Devine o problemă reală pentru toate companiile aeriene. Nu înțeleg de ce barurile din aeroport servesc alcool oamenilor la cinci sau șase dimineața. Cine are nevoie să bea bere la ora aceea?”

Barurile din aeroporturile britanice nu sunt obligate să respecte aceleași restricții privind programul de servire a alcoolului ca alte localuri. O’Leary consideră că alcoolul nu ar trebui servit în aeroporturi în afara orelor prevăzute de licențele obișnuite.

El a precizat că Ryanair servește rareori mai mult de două băuturi unui pasager și a cerut introducerea unei limite de două băuturi și în aeroporturi. Totuși, nu a spus dacă ar limita și orele în care alcoolul este servit la bordul aeronavelor Ryanair.

„Noi suntem destul de responsabili, însă cei care nu sunt responsabili și profită de situație sunt aeroporturile, care țin deschise aceste baruri la cinci sau șase dimineața și, în timpul întârzierilor, sunt foarte fericite să le servească oamenilor cât alcool vor, pentru că știu că problema va ajunge apoi la companiile aeriene”, a spus el.

Starea de ebrietate într-un avion reprezintă infracțiune și poate fi sancționată cu amendă de până la 5.000 de lire sterline și până la doi ani de închisoare.

Ryanair a anunțat în ianuarie anul trecut că a început să inițieze acțiuni legale împotriva pasagerilor turbulenți pentru a recupera pierderile cauzate de devierea zborurilor.

