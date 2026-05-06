Kelemen Hunor: PSD sau PNL trebuie să treacă în opoziție ca să nu ajungem într-o situație catastrofală în 2028

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că alegerile anticipate ar putea aduce AUR la guvernare pentru o perioadă lungă. El a mai spus că în 2024 a declarat că "PSD sau PNL trebuie să treacă în opoziție pentru a evita o situație catastrofală până în 2028", afirmaţie care "i-a supărat pe toţi".

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat la Parlament dacă ar face parte dintr-un guvern format doar cu unul dintre partidele mari, chiar dacă nu este majoritar şi are doar susţinere în Parlament.

"Nu ştiu, nu am discutat această variantă, nu există nici o discuţie în acest sens, toate sunt doar speculaţii. Nu am discutat nici cu domnul Grindeanu, nici cu domnul Bolojan, nici cu domnul Fritz, cu nimeni n-am discutat de ieri, de alaltăieri", a răspuns Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a fost întrebat şi dacă mai are încredere într-un PSD care a votat, alături de toate forţele suveraniste din Parlament, căderea unui guvern pro-european.

Kelemen Hunor, sceptic față de PSD: "Nu s-a schimbat nimic din 2021"

"Am avut un caz similar în 2021, când Executivul condus de Florin Cîţu a fost demis cu o moţiune de cenzură, dar, sigur, oamenii uită repede, iniţiat de AUR şi de USR şi votat de PSD, cu 281 de voturi, exact ca azi, deci n-a fost nicio diferenţă. După care s-a format o coaliţie cu PSD, PNL, UDMR, din care noi, la un moment dat, am fost daţi afară. Deci avem experienţa ce se întâmplă după o astfel de aventură. Nu s-a schimbat lumea din 2021", a subliniat liderul UDMR.

"Din păcate, asta este experienţa noastră, experienţa mea personală din 2023. Cu toate protocoalele, cu toate prevederile din acele protocoale, tot s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci nu există o astfel de garanţie, nimeni nu poate găsi o astfel de garanţie. Depinde de intenţia fiecăruia şi dacă înţelege fiecare că trecem printr-un moment extrem de dificil şi orice aventură politică ne costă enorm de mult. Ne costă în buzunare, ne costă în perspectiva României pentru anii care urmează. Deci, din acest punct de vedere, sigur, eu nu pot să dau şi nimeni nu poate să dea nicio garanţie pentru niciunul. Am avut această experienţă. Politica este şi despre experienţă", a completat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor susține poziția lui Nicușor Dan: "Nu ar trebui să ajungem la anticipate"

Kelemen Hunor a menţionat că este de acord cu preşedintele Nicuşor Dan, că nu vom ajunge la anticipate şi nu ar trebui să ajungem la anticipate.

"Ce se poate, teoretic, se poate şi practic, dar eu cred că astăzi, dacă mergem la anticipate, înseamnă că dăm pentru o perioadă lungă de timp guvernarea ţării celor de la AUR. Trebuie să vedem că ei au, în acest moment, susţinerea cea mai largă. Votul din 2024 a fost pentru patru ani de zile. De aceea, cei care au obţinut atunci votul cetăţenilor şi au format un guvern în 2024 şi, după aceea, în 2025, au responsabilitatea faţă de cetăţeni de a găsi şi acuma o soluţie", a apreciat Kelemen Hunor.

El a mai spus că în 2 sau 3 săptămâni maxim ar trebui să avem un nou guvern, pentru că şi aşa deja sunt probleme legate de percepţia noastră în străinătate.

"Trebuie să recunoaştem, asta este situaţia, finanţarea deficitului costă şi va costa din ce în ce mai mult dacă nu găsim o soluţie. Deci maxim 2-3 săptămâni, zic eu, până când un nou guvern trebuie învestit", a subliniat Hunor.

Despre scenariul unui premier marionetă, Kelemen Hunor a spus: ”Nu e vorba de premier de balet. Premierul, seara, semnează, indiferent ce se întâmplă în cursul zilei, responsabilitatea este a lui. Nu e vorba de a găsi un premier de nu ştiu care. Nu, trebuie un om responsabil care poate aduna, poate coagula o coaliţie din aceste formaţiuni politice care au voturile oamenilor. Deci, cam asta este singura soluţie. Stai la masă şi discuţi, până când se conturează întrebarea”, a afirmat el.

Despre o posibilă întoarcere a PNL într-o coaliţie pro-europeană cu aceleaşi partide, atâta timp cât Ilie Bolojan rămâne la conducerea partidului, Kelemen Hunor a spus că, "dacă se găseşte o persoană care are capacitatea de a-l convinge pe premierul Bolojan în primul rând şi pe cei din PNL, că nu e o umilinţă de a întoarce, fiindcă nu e vorba de un alt premier din PNL, eventual, fiindcă nu merge, (..) atunci se poate găsi o înţelegere, dar acest lucru rămâne de văzut, dacă preşedintele Dan are vreo soluţie, dacă partidele vor avea vreo soluţie, după primele discuţii".

"În acest moment, încă, din câte ştiu eu, n-au început discuţiile cu preşedintele", a explicat Kelemen Hunor.

Despre un premier tehnocrat, Kelemen Hunor a arătat că nu calitatea de membru e problema. "Ce înseamnă tehnocrat? Independent de la cine? Nu calitatea de membru de partid e problema. Calitatea omului contează, nu dacă are carnet de partid sau nu. Important este să ştie, să gestioneze o criză politică, o criză guvernamentală şi o criză bugetară, pe la urmă", a explicat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă o soluţie ar fi ca PNL să renunţe la Ilie Bolojan şi să propună un alt premier, Kelemen Hunor a spus: "Dumneavoastră nu-l cunoaşteţi pe Ilie Bolojan, încă. Am impresia că încă nu-l cunoaşteţi. Nu va ceda, credeţi-mă, eu îl ştiu pe Ilie Bolojan".

Kelemen Hunor a mai declarat că în 2024 a spus ceva care i-a supărat pe toţi. "Am spus, oameni buni, nu ştiu care va fi rezultatul alegerilor din 2024, dar ori PNL, ori PSD trebuie să intre în opoziţie, dacă nu vrem să ajungem într-o situaţie catastrofală în 2028. Astăzi, încă mai avem timp pentru a regândi şi momentul 2026, şi momentul care urmează peste două ani", a arătat Hunor, adăugând că, în caz contrar, singura formaţie politică va fi AUR, care va profita din această situaţie, până în 2028.

