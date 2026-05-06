Care sunt cei mai afectaţi români de creșterea monedei euro. Investitorii, tot mai rezervați

Până la formarea noului Guvern, situaţia economică e în piuneze. Leul a continuat să se prăbuşească şi astăzi în faţa monedei europene, iar economiştii spun că nu mai e cale de întoarcere.Şi asta nu e tot. Investitorii încep să fie rezervaţi, economiile personale au de suferit, creditele devin mai scumpe, iar facturile mai mari.

Banca Națională a României a anunțat cursul de schimb și vorbim despre un nivel istoric atins de moneda europeană: 5,26 lei pentru un euro. Este un nivel mai ridicat față de zilele trecute, care impactează practic tot ceea ce înseamnă importuri și consum în această perioadă.

Mediul de afaceri și angajații reacționează la această incertitudine politică. Antreprenorii din retail, reprezentanții marilor investitori și angajații sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă și de ce se va întâmpla cu finanțele lor în perioada următoare. Dacă vorbim despre antreprenori, ei nu știu încotro se vor îndrepta taxele de acum înainte și, desigur, nu mai au aproape deloc apetit pentru investiții în perioada următoare.

Gândiți-vă că în țară avem foarte multe șantiere deschise care trebuie continuate. Sunt proiecte importante, finanțate cu bani europeni, pentru care este nevoie de predictibilitate în perioada următoare. În același timp, această incertitudine se transferă și în rândul angajaților.

Creșterile salariale nu au mai avut loc la nivelul anilor trecuți, iar puterea de cumpărare mai scăzută nu face decât să degradeze nivelul de trai în această perioadă.

Așadar, creșterea monedei euro afectează tot ceea ce înseamnă consum: Horeca, industria mobilei, industria electrocasnicelor și sectorul IT. Toți sunt afectați de ceea ce se întâmplă pe piețe.

Gândiți-vă că inflația este deja mai mare cu 10% față de anul trecut, iar lucrurile continuă să se complice.

