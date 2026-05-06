Se face curăţenie în Capitală. Poliţia Locală a luat la rând terasele şi restaurantele din Centrul Vechi

Primăria Capitalei anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor din Centrul Vechi au fost îndepărtate, în urma unor controale efectuate de Poliția Locală. Peste 50 de localuri au fost verificate, iar acțiunile continuă, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a PMB.

"Am dat jos boxele din Centrul Vechi! Poliția Locală a Municipiului București a fost în control, le-a pus în vedere că liniștea riveranilor trebuie respectată și s-au conformat. Boxele nu mai există prinse la exterior! În ultimele zile, polițiștii locali au verificat peste 50 de terase și restaurante. Continuăm controalele și nu facem rabat de la reguli. Amenzile ajung la peste 60.000 de lei", transmite sursa citată.

De asemenea, Poliția Locală a Capitalei precizează că trei sferturi dintre terase și restaurante s-au conformat în urma acțiunilor de control. "În ultimele zile au fost verificate peste 50 de terase și restaurante. Trei sferturi dintre locații s-au conformat deja și au demontat boxele amplasate la exterior. Pentru restul, procesul este în curs - monitorizăm îndeaproape și revenim acolo unde e nevoie. Mesajul rămâne același: spațiul public trebuie respectat, iar confortul locuitorilor nu e negociabil", a transmis Poliția Locală.

Pe 25 aprilie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, informa că programul "Străzi deschise" va continua și în acest an, dar va fi "mai liniștit, cu mai puțini decibeli", cu "mai multă relaxare, plimbare și mai puține boxe". El menționa că nu vor mai fi avizate "concertele privaților care fac bani mulți pe timpanele oamenilor" din zona Kiseleff.

