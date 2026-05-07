Care sunt preţurile la carburanţi pe 7 mai. Au crescut cu 5 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că joi, 7 mai 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor cu cinci bani pe litru, la benzină standard, motorină standard şi motorină premium. Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,12 şi 9,29 lei, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,83 şi 9,99 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,6 şi 10,81 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină premium şi la GPL au rămas nemodificate. Un litru de benzină premium continuă să coste între 9,6 şi 9,94 lei, iar un litru de GPL continuă să coste în jur de 4,33 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Articolul continuă după reclamă

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 7 mai trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Mureş, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 8,69 lei şi litrul de motorină cu 9,27 lei.

La nivel de mari oraşe există companii din Bucureşti, Cluj Napoca, Timişoara, Iaşi sau Constanţa unde litrul de benzină se vinde cu 9,12 lei şi litrul de motorină cu 9,83 lei.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰