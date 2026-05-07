O cursă contracronometru parcă desprinsă dintr-un scenariu de film a avut loc în Galați. O tânără a fost la un pas să nască în mașină, iar cea care i-a sărit imediat în ajutor a fost mătușa ei. Fără să stea pe gânduri, după ce proaspăta mămică a intrat în travaliu, femeia a urcat-o în autoturism și au pornit către spital. Ca un semn divin că totul avea să fie bine, în cale le-au ieșit doi polițiști. Oamenii legii au acționat rapid și le-au eliberat calea până la maternitate.

"Aici am ajutat-o, am luat-o în viteză repede și am deschis portbagaj, am pus geanta aici și am plecat.", spune Victoria, mătuşa gravidei.

Dintr-o simplă femeie, doamna Victoria s-a transformat într-un adevărat erou. Luată prin surpridere, a primit un telefon de la Vasilica, nepoata ei de doar 20 de ani, care o anunța că băiețelul ei, Gabriel, este pregătit să vină pe lume.

"Nu știu de ce i-a socotit că peste o săptămână și de asta n-am fost pregătiți. Ea când mi-a zis că am dureri mi-am dat seama că acum, azi naște. Am luat și am sunat la 112. La 112 o doamnă mi-a spus că n-avem ambulanță, toate ambulanțele sunt ocupate.", adaugă mătuşa.

A fost momentul în care femeia și-a transformat mașina în ambulanță și a apăsat pedala de accelerație.

"M-a trimis la magazin să reîncarc cartela și să iau pamperși și mă găsesc cu ei pe drum. Plecăm la spital că naște.", spune Marian, tatăl nou-născutului.

"Am luat situația în mâini și am zis că eu trebuie să o rezolv, am urcat-o în mașină, am luat geanta ei cu tot ce trebuie pentru spital, am urcat-o și am plecat și mă rugam la Dumnezeu să-mi iasă poliția în față ca să pot să ajung mai repede că ea tot plângea, tot striga.", precizează mătuşa.

Ruga i-a fost ascultată. Marcel și Gabriel, doi tineri polițiști, s-au transformat în îngeri păzitori ai bebelușului. Astfel că un drum de cel puțin jumătate de oră s-a scurtat la doar 10 minute.

"O viteză mare, dacă n-aveam viteză mare năștea în mașină.", mai spune mătuşa.

"Era foarte panicată și ne-a spus că în spate este nepoata dumneaei care se află în travaliu. Moment în care ne-am urcat în autospeciala de poliție și am deschis calea dânsei, în regim prioritar", spune Gabriel Durbacă, polițist.

"Astfel de momente ne amintesc faptul că motivul nostru nu este doar să aplicăm legea, ci și să ajutăm oamenii în cele mai importante momente din viața lor.", menţionează Marcel Găzdoiu, polițist.

Nu este pentru prima dată când doamna Victoria solicită o ambulanță, iar de la capătul celălalt al firului primește un răspuns care o lasă fără speranță.

"Eu am un copil cu diabet tip 1 și la școală se știe că are diabet, tot așa i-a scăzut glicemia, am sunat la ambulanță atunci, toate erau ocupate, am preluat situația, numai că aici eu m-am bucurat că iese un copilaș, dar atunci eu am plâns că pot să pierd copilul meu, iar am luat situația în mâini și am plecat tot la spital, tot cu viteză mare mergeam, adică eu mă gândeam în momentul acela la copilul meu.", spune Victoria, mătușa.

Din fericire, ambele situații s-au terminat cu bine. Doar 15 minute a mai durat de la intrarea în spital până când Gabriel Nicolas a venit pe lume. Bebelușul, dar și mămica au trecut cu bine de prima lor aventură împreună și sunt așteptați acum acasă de alți doi copilaşi.

